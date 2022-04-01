شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أيمن حفنى يشارك فى مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أيمن حفنى صانع العاب فريق الزمالك بديلا للاعب حازم أمام أمام ساجرادا الأنجولي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما دفع فيريرا بسيف فاروق جعفر بدلاً من محمد أشرف روقا.

وجاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا يضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.