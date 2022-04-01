شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستعين بـ"نيمار" لفك طلاسم ساجرادا الأنجولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بسيد نيمار لاعب الفريق الناشئ من أجل فك طلاسم فريق ساجرادا الأنجولى فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واجرى فيريرا التبديل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، حيث غادر إسلام جابر الملعب ودخل سيد نيمار بدلاً منه، على أمل تنشيط الجانب الهجومى وتسجيل الزمالك هدف التقدم.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.