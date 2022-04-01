شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك وساجرادا فى آخر جولات دور مجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ضغط الزمالك على الفريق الأنجولى وفى الدقيقة 7 كاد محمود علاء تسجيل هدف التقدم بكرة رأسية مرت بجوار القائم بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقى، وبعدها استحوذ ساجرادا على المباراة وحاول تهديد مرمى محمد عود بأكثر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 25 انقذ مدافع ساجرادا مرماه من هدف محقق كاد أن يسجله إسلام جابر، ونجح محمد عواد فى انقاذ مرماه من هدف محقق، بعدها حاول كل فريق تسجيل هدف التقدم إلا إن الشوط انتهى بالتعادل السلبى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.

وافتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة.

وخاض الزمالك 13 مباراة أمام أندية أنجولا قبل مواجهة ساجرادا الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبو الزمالك 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.