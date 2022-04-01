شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بيوم اليتيم بفقرات ترفيهية وهدايا فى ملعب الدفاع الجوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف نادي بيراميدز مجموعة كبيرة من الأطفال، من إحدى دور الأيتام، في إطار احتفالات مصر بيوم اليتيم، واحتفل بهم بملعبه استاد 30 يونيو، وسط حالة من السعادة والفرحة التي ملأت قلوب الأطفال الأيتام ومشرفيهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به نادي بيراميدز، بجانب دوره الرياضي، وبناء على توجيهات ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، بضرورة تكثيف العمل الإنساني والاهتمام أكبر بالدور المجتمعي.

واشتمل احتفال النادي بيوم اليتيم، زيارة للأطفال لملعب الدفاع الجوي، ومشاهدة غرف خلع ملابس الفريق الأول لكرة القدم، ومقصورة الاستاد والمركز الصحفي وقاعة المؤتمرات، كما قابلوا نجوم فريق بيراميدز والتقطوا الصور التذكارية معهم، مع مجموعة من الهدايا التي منحها النادي للأطفال.

كما اشتمل الحفل على مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية، بأرض ملعب الدفاع الجوي، وعبر الأطفال عن سعادتهم البالغة بالتواجد في نادي كبير مثل بيراميدز ومشاهدة نجوم الكرة المصرية الكبار، الذين كانوا يشاهدونهم دائما في وسائل الإعلام وكانوا يتمنون رؤيتهم يوما.