شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سفير مصر بالكونغو يحضر المران الأساسى للمصري استعدادًا لمازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعدادًا لمباراة مازيمبي الكونغولي بالجولة السادسة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حضور جورج قليني، نائب السفير المصري بالكونغو الديموقراطية.

وحرص جورج قليني على الحضور خصيصًا من العاصمة الكونغولية كينشاسا إلى مدينة لوبومباشي والتي تقع بالقرب من الحدود مع زامبيا وعلى مسافة نحو 2300 كيلومتر من كينشاسا.

وحرص المهندس محمد سلامة، عضو مجلس ادارة المصري ورئيس البعثة على الترحيب بجورج قليني مؤكدًا على تقدير النادي المصري لجهود وزارة الخارجية المصرية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.

ووجه سلامة الشكر كذلك للسيد السفير حمدي شعبان، سفير مصر بالكونغو والذي تابع عن كثب كافة الترتيبات المتعلقة بسفر بعثة المصري للكونغو وكذلك متابعة كافة الترتيبات مع الخارجية الكونغولية واتحاد الكرة بالكونغو وكذلك مسئولي نادي مازيمبي.