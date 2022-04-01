شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يصطحب ابنته في تدريبات الأهلى استعداد لمباراة الهلال السوداني .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصطحب عمرو السولية، نجم النادى الأهلى، ابنته في تدريبات الفريق اليوم، استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الاهلى عبر انستجرام، فيديو من حضور ابنه السوليه لتدريب الفريق اليوم، ظهرت فيه من لحظة دخول المعلب، للعبها بالكرة، وحاز الفيديو على اعجاب الكثيرين من جماهير النادى الاهلى، حيث على ما يزيد من 43 ألف اعجاب في ساعة واحده فقط من نشرة.

هذا وقاد كابيللو رانجواجا، مخطط أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



ابنه السوليه



السوليه وابنته

فيما شهد المران اليوم انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر،واطمئن الجهاز الفني على اللاعبين الدوليين قبل الانتظام في المران .



حساب الاهلى عبر انستجرام

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏إفريقيا، ويسعي الأهلي لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة، ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.‏