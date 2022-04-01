لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أنهى فريق الزمالك مسيرته بدور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بتعادل سلبي أمام نظيره الأنجولي ساجرادا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة).

ولم يُحقق الزمالك خلال النسخة الجارية من دور المجموعات أي فوز؛ حيث اكتفى بأربع تعادلات.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته، فيما رفع ساجرادا رصيده إلى النقطة الثانية متذيلاً جدول ترتيب المجموعة.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

المهاجم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وكاد يتقدم نادي الزمالك سريعًا بالتحديد عقب مرور 6 دقائق بعدما أرسل إسلام جابر كرة عرضية من يمين الملعب حولها محمود علاء برأسه بجوار المرمى.

وردّ ساجرادا بتسديدة في الدقيقة التالية ولكنها وصلت سهلة في يد حارس مرمى الزمالك، محمد عواد.

وعاد عواد للظهور مرة أخرى ولكن في الدقيقة 9 بالتصدي لتسديدة لاعب ساجرادا وتحويلها لركنية نُفذت وأبعدها عواد.

وفي الدقيقة 17 سدد لاعب ساجرادا كرة أبعدها مدافع الزمالك محمود علاء برأسه لأعلى مرمى فريقه لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع الأبيض.

وتألق محمد عواد في الدقيقة 27 بالتصدي لتسديدة من لاعب ساجرادا من منطقة جزاء الزمالك.

وأرسل زيزو في الدقيقة 35 كرة لإسلام جابر الذي سدد الكرة في يد حارس مرمى ساجرادا.

وأرسل إسلام جابر كرة عرضية من يسار الملعب حولها زميله سيف الجزيري برأسه أعلى مرمى ساجرادا في الدقيقة 37.

وسدد إسلام جابر في الدقيقة 45 كرة ضعيفة مرت بجانب مرمى ساجرادا.

وانطلق الشوط الثاني بدفع المدير الفني للزمالك، فييرا باللاعب عبدالله جمعة بدلاً من سيف الجزيري.

وأرسل بنشرقي كرة طولية لزميله محمد عبدالشافي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء في القائم بالدقيقة 51.

وتوقف اللعب في الدقيقة 57 بعد إصابة حارس مرمى الزمالك محمد عواد خلال إبعاده تمريرة قصيرة عادته من زميله محمود علاء قبل أن تصل للاعب ساجرادا.

ودفع فيريرا في الدقيقة 71 بالمهاجم الشاب سيد عبدالله بدلاً من اللاعب إسلام جابر.

ووصلت الكرة في الدقيقة 81 للاعب الزمالك يوسف أوباما الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها الحارس وخرجت ركنية تم تنفيذها وأبعدها الدفاع.

ودفع المدير الفني فيريرا باللاعب سيف جعفر بدلاً من محمد أشرف "روقا" وبأيمن حفني بدلاً من حازم إمام في الدقيقة 80.

وحصل الزمالك على ركلة مرة مباشرة في الدقيقة 89 سددها لاعبه أشرف بنشرقي من حدود منطقة الجزاء بجوار المرمى.

وأرسل محمد عبدالشافي كرة بينية بالدقيقة 90+3 داخل منطقة جزاء ساجرادا سددها أوباما بجسد مدافعي الفريق الأنجولي لتخرج لركنية.