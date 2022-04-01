مصدر بالأهلي لمصراوي: تعاقدنا مع الأوكرانية بوجدنا لدعم طائرة السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- رمضان حسن

أعلن مصدر بالاهلي عن تعاقد فريق طائرة السيدات بالنادي مع الأوكرانية بوجدانا أنيسوفا حتى نهاية الموسم.

وصرح مصدر بالأهلي في تصريحاته لمصراوي عن تعاقد فريق كرة الطائرة بالسيدات مع اللاعبة الأوكرانية أنيسوفا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، إلى أن اللاعبة الاوكرانية سوف تكمل الموسم الحالي مع سيدات الأهلي، لاستكمال الدوري والكأس، والمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية للسيدات.

وتشغل اللاعبة الاوكرانية بوجدانا أنيسوفا المركز رقم 4.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى نهائي دوري الكرة الطائرة بعد الفوز على دجلة في نصف النهائي، ليواجههن سيدات سبورتنج في نهائي الدوري.

كما تأهلت سيدات الأهلي للكرة الطائرة إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في نصف النهائي، وسوف يلتقين مع الصيد في المباراة النهائية.