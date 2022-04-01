التشكيل الرسمي للزمالك.. عواد أساسيًا أمام ساجرادا الأنجولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في الساسة مساء اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل عودة محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك كأساسيًا.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمباراة ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

المهاجم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما يحتل ساجرادا المركز الرابع برصيد نقطة.