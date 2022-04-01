قرعة المونديال..مجموعة متوازنة لتونس والمغرب.. وصدام إسبانيا وألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - علي البهجي:

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بقطر عن تواجد المنتخب التونسي في صدام مع حامل اللقب المنتخب الفرنسي.

وشهدت مراسم القرعة، تواجد قطر مع المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى والتي تضم أيضًا منتخبي هولندا والإكوادور.



وكان المنتخب السنغالي ممثل قارة أفريقيا صعد إلى نهائيات كأس العالم بعد الفوز على المنتخب المصري بركلات الترجيح (3-1).

مباراة الذهاب بين مصر والسنغال انتهت لصالح "الفراعنة" (1-0)، في المقابل رد منتخب "أسود التيرانجا" بنفس النتيجة.

قرعة المونديال شهدت تواجد منتخبي تونس والمغرب في مجموعة متوازنة، حيث تواجد "نسور قرطاج" في المجموعة الرابعة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولي: قطر، هولندا، السنغال، الإكوادور.

المجموعة الثانية: انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، الفائز من (الملحق الأوروبي).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، المكسيك، البولندي، السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا ، الدنمارك، تونس، الفائز من (الإمارات واستراليا).

المجموعة الخامسة: إسبانيا، ألمانيا، اليابان، الفائز من (كوستاريكا ونيوزلاندا).

المجموعة السادسة: بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل ،سويسرا، صربيا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، أوروجواي، كوريا الجنوبية، غانا.