الامارات | بث مباشر.. قرعة نهائيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. قرعة نهائيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجري الآن حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022، في الدوحة، بمشاركة نجوم عرب وعالمييين سابقين بينهم القائدان السابقان لمنتخبي البرازيل وألمانيا كافو وألمانيا لوثار ماتيوس والجزائري رابح ماجر.

توزيع الفرق والشروط؟

ستقسم الفرق الـ32 على 8 مجموعات، حيث ستقسم إلى 4 تصنيفات (أول وثاني وثالث ورابع)، ستبدأ القرعة برؤوس المجموعات (7 منتخبات أصحاب التصنيف الأول في 31 مارس إلى جانب قطر) وستسحب أسماء بقية الفرق حسب تصنيفها تباعا.

لا يمكن أن يقع منتخبان من نفس التصنيف في المجموعة نفسها كما لا يمكن لمنتخين من نفس القارة أن يتواجها في هذا الدور باستثناء أوروبا.

أما المنتخبات التي ستلعب الملحق فستقع في التصنيف الرابع بصرف النظر عن ترتيبها في تصنيف 31 مارس الماضي.

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سيخوض منتخبا تونس والمغرب القرعة في التصنيف الثالث إذ لا يمكن أن يتواجدا في مجموعة واحدة أولا لأنهما من القارة نفسها وثانيا لأنهما في التصنيف نفسه.

أما السعودية فستبدأ بالتصنيف الرابع ما يعني أنها قد تواجه تونس أو المغرب، في حين أنها لن تواجه قطر لأنها من نفس القارة، لكن من الممكن أن تقع قطر مع المغرب أو تونس في مجموعة واحدة.

مستويات المنتخبات

التصنيف الأول: قطر- البرازيل- بلجيكا- فرنسا- الأرجنتين- إنجلترا- إسبانيا- البرتغال.

التصنيف الثاني: المكسيك- هولندا- الدنمارك- ألمانيا- أوروغواي- سويسرا- أمريكا- كرواتيا.

التصنيف الثالث: السنغال- إيران- اليابان- المغرب- صربيا- بولندا- كوريا الجنوبية- تونس.

التصنيف الرابعة: الكاميرون- كندا- الإكوادور- السعودية- غانا- الملاحق الثلاثة.

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