شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يفوز علي المقاصة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إيسترن كومباني على نظيره مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح لاعب المقاصة "محمود فهمي" أهداف المباراة في الدقيقة 9 .

ثم جاء هدف التعادل من لاعب إيسترن "محمد صالح" في الدقيقة 26 .

وأضاف الهدف الثاني للمقاصة "حسام عبدالواحد" اللاعب في الدقيقة 36 .

و سجل "يوسف مجدي عبد الغني" هدف التعادل في الدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء .

وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب “عماد ميهوب" في الدقيقة 81 .

وقد أشرك علاء عبد العال 24 لاعبا للتأكيد من جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 12 إبريل الجاري.