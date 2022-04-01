شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفتح الإصابات باب عودة محمود متولى للتشكيل الأساسى للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود متولي مدافع الأهلي من المشاركة مع الفريق مجددا بعد جاهزيته التامة من الناحية الفنية والبدنية وتألقه في تدريبات فريقه الأخيرة، خاصة في ظل الإصابات التي تلازم الأهلى في خط الدفاع.

ويعانى النادى الأهلى من العديد من الغيابات في خط الدفاع، حيث يغيب المغربى بدر بانون عن الفريق منذ إصابته بفيروس كورونا الذى أثر على عضلة القلب والتي يخضع اللاعب للعديد من الإشاعات للاطمئنان على نفسه قبل العودة للتدريبات.

وأصيب محمد عبد المنعم مدافع الفريق بكسر في عظمة الأنف خلال مباراة المنتخب مع السنغال في القاهرة، والتي خضع بعدها لعملية جراحية ويأمل الأهلى في تجهيزه في أقرب وقت واللعب بواقعى للوجه.

وتعرض رامى ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت ‏يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولم ‏يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.‏

وأثبتت ‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق، إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج ‏فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.‏

وأصبح الأهلى حاليا يمتلك لاعبين فقط في خط الدفاع هما ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، ليستفيد محمود متولى من كثرة الإصابات ليكون على مقاعد بدلاء الاهلى ويقترب من المشاركة من جديد مع الاهلى.

وأنهى متولي برنامج التأهيل الذي خضع له بعد العودة من قطر من أجل إكسابه حساسية اللعب في المباريات الرسمية، بعدما غاب عن صفوف الأهلي لفترة طويلة، نظرا لتعرضه لأكثر من إصابة.

وينتظر متولي وعد الجهاز الفني للأهلي بالحصول على فرصة في المشاركة بالمباريات بعدما استعاد فورمته الفنية وبات على استعداد للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.