شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتي كلوب تحتفل بـ"يوم اليتيم " وتوزع الهدايا وترسم البهجة علي وجوه الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أندية سيتي كلوب بمختلف فروعها علي مستوي الجمهورية ، اليوم الجمعة ، احتفالية كبري بمناسبة يوم اليتيم، في إطار الدور المجتمعي والوطني لشركة سيتي المسئولة عن إدارة أندية سيتي كلوب .

وأقيمت الاحتفالية في فروع أندية سيتي كلوب ، كفر الشيخ وينها وطنطا وأسوان والعبور وشبين الكوم، والأقصر ، وسط أجواء من البهجة والسعادة علي جميع الحاضرين من أعضاء سيتي كلوب الذين أشادوا بالجهود المبذولة لإخراج احتفالية يوم اليتيم في أبهي صورة ورسم الفرحة علي وجوه الأطفال .

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطنى ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمات الترحيب من مديري فروع سيتي من مديري فروع سيتي كلوب ، ثم توزيع الهدايا وشهادات التقدير علي الأطفال والأمهات.

كما تم تكريم الاطفال المتميزين دراسيا والأمهات المثاليات وذوى الهمم علي هامش الاحتفالية .

وتلي ذلك بدء فعاليات الاحتفالية بتقديم بعض الفقرات الفنية بمشاركة الأطفال فى الفقرات الفنية وسط جو من البهجة والسعادة.

وعبر أعضاء أندية سيتي كلوب عن تقديرهم للدور الكبير لهذه الأندية لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام واهتمامها بالجانب الاجتماعي وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأيتام .