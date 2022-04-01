شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني مهنئا المسلمين بحلول رمضان: أتمنى أن يكون شهر بركات وخير على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، المسلمين فى مصر وكل مكان بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون شهر مليء بالخير والبركات على جميع المسلمين.

وقال موسيماني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رمضان كريم لجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين نتمنى لكم كل البركات في الشهر الكريم".



موسيماني

من ناحية أخرى، عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السودانى التى تقام مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتى يسعى ‏خلالها الأهلى إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية فى البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة فى المشوار ‏الأفريقى.‏