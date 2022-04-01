شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الحركة والسرعة .. سر لقب "نسور قرطاج" لمنتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ المنتخبات الأفريقية ألقاباً عديدة لترمز بها إلى قوتها سطوتها الكروية داخل القارة السمراء، وارتبطت أغلب تلك الألقاب بحيوانات وطيور نظراً لطبيعة القارة السمراء التي تعد محمية طبيعية مفتوحة، ومن بين تلك المنتخبات منتخب تونس، والذي اتخذ لقب نسور قرطاج، متسلحين بصفات النسور التي تميزها عن غيرها من الطيور في القوة والسرعة في الهجوم على فريستها.

يُطلق على منتخب تونس لقب نسور قرطاج، ولا وجود لعلاقة بين اللقب وشعار الدولة ولا الفريق والذي يحمل صورة لأسد أسود حاملاً لسيف، والافتخار بقرطاج هو افتخار بالمدينة والتي تعتبر مهد الحضارة التونسية وعاصمة الدولة القديمة في العصر الفينيقي والتي سادت في فترة من الفترات بحيرة المتوسط، لذلك حينما بحث المنتخب التونسي عن اسم شهرة له، اختار لقب النسور نسبة لسرعة الحركة التي تميز بها لاعبو تونس على مر الأجيال.

وتأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم عقب تعادله السلبى أمام مالى فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبى حمادى العقربى فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وصعد منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم بعد الاستفادة من الفوز فى المباراة الماضية بهدف نظيف فى المواجهة التى أقيمت على ملعب مالى فى ذهاب الدور الفاصل.

وبات تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة فى تاريخه ليعادل السعودية التى تأهلت هى الأخرى لنفس العدد من البطولات.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا.