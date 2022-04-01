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الزمالك يستعين بثلاثى المحترفين فى بطولة أفريقية للسلة

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القاهرة - سامية سيد -  

قرر مسئولى نادى الزمالك الاستعانة بالثلاثى مايكل ماكينى و داريل ستروبرى ، و ايك ديجو ، فى منافسات البطولة الافريقية BAL  التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى.   .

 

وجاء قرار الاستعانة بهم ، فى ظل المستوى الذى ظهروا عليه خلال مشاركتهم مع الفريق  خلال منافسات بطولة كأس العالم التى استضافتها مصر خلال فبراير الماضى  ، و التى حقق فيها الفريق المركز الرابع بعد الهزيمة امام ليكلاند فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

 

وقد وصل اللاعبون إلى القاهرة ، و انضموا للفريق ، استعدادا للبطولة التى تقام منافساتها بصالة حسن مصطفىب أكتوبر .

 

يذكر أن فريق كرة السلة بنادى الزمالك قد صعد الى الدور نصفالنهائى من بطولة دورى السوبر بعد التغلب على الاتصالات فى ربع النهائى بنتيجة 3\1 ، بمنافسات BEST OF 5   

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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