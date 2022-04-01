شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بثلاثى المحترفين فى بطولة أفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مسئولى نادى الزمالك الاستعانة بالثلاثى مايكل ماكينى و داريل ستروبرى ، و ايك ديجو ، فى منافسات البطولة الافريقية BAL التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى. .

وجاء قرار الاستعانة بهم ، فى ظل المستوى الذى ظهروا عليه خلال مشاركتهم مع الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم التى استضافتها مصر خلال فبراير الماضى ، و التى حقق فيها الفريق المركز الرابع بعد الهزيمة امام ليكلاند فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

وقد وصل اللاعبون إلى القاهرة ، و انضموا للفريق ، استعدادا للبطولة التى تقام منافساتها بصالة حسن مصطفىب أكتوبر .

يذكر أن فريق كرة السلة بنادى الزمالك قد صعد الى الدور نصفالنهائى من بطولة دورى السوبر بعد التغلب على الاتصالات فى ربع النهائى بنتيجة 3\1 ، بمنافسات BEST OF 5