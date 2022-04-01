شكرا لقرائتكم خبر عن تألق أهلاوي تحت قيادة كيروش .. أفشة وشريف والسولية الأكثر مساهمة في الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الانتقادات الواسعة التي كانت توجه إلفى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب ضم واستبعاد اللاعبين خاصة لاعبي الأهلي والزمالك، وبالتحديد الثنائي، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعب الفريق الأحمر، شهدت حقبة كيروش تألقاً ملحوظاً من لاعبي الأهلي على وجه التحديد.

قاد كيروش المنتخب الوطني في 20 مباراة منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة خلفاً لحسام البدري، ونجح كيروش في تحقيق 13 انتصار وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات أخرى.

ويعد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب في عهد كيروش حيث شارك السولية في 19 مباراة دولية بين تصفيات كأس العالم وبطولة عربية وكأس الأمم الأفريقية.

بينما يعتبر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي هو الأكثر إحرازاً للأهداف مع كيروش برصيد 3 أهداف، ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المرتبة الثانية برصيد هدفين.

ومن حيث الأكثر صناعة للأهداف في ولاية كيروش، يحتل محمد صلاح المرتبة الأولى برصيد 4 "أسيستات"، ويليه عمرو السولية برصيد 3 "أسيستات"، ووفقاً لتلك الأرقام يعتبر محمد صلاح هو الأكثر مساهمة في أهداف الفراعنة مع كيروش برصيد 6 أهداف، ويليه أفشة برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع محمد شريف وعمرو السولية.