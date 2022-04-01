شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يحتفل ويكرم أبطال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اتحاد الكاراتيه حفلا لتكريم لاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا ميداليات متنوعة خلال بطولة العالم التي اقيمت في دبي نوفمبر من العام الماضي .

ويأتى حفل التكريم بعد أيام قليلة من قرار التسوية و التحكيم بالغاء نتيجة الانتخابات و حل الاتحاد ، بناء على الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين على رئاسة الاتحاد .

ومن جانبه أعرب حسام عجور عضو مجلس إدارة الاتحاد عن سعادته بتحقيق ذلك الإنجاز التاريخي موضحا أن مجلس الادارة لن يتوقف عمله عن ذلك فحسب لكن طموحاته بلا حدود.

فيما أشار الدكتور محمد سعد عضو مجلس الادارة إلى أن الاتحاد حريص على دعم لاعبي المنتخب الوطني وسيواصل العمل ليل نهار من أجل النهوض باللعبة وأخراج جيل جديد من اللاعبين.

أوضح المستشار أحمد أبوعيشة عضو مجلس الادارة أنه لابد أن نرفع القبعة لأبطال العالم الذين حققوا إنجازا في بطولة العالم الأخيرة مشيرا إلى أنه يعد الجماهير بأن يواصل لاعبوا منتخبنا في بذل الجهد لمواصلة الانجازات.

أكد أمين الزعبلاوي عضو مجلس الادارة أن الاتحاد يعمل في اتجاهين الأول يتمثل في مواصلة دعم الجيل الحالي من اللاعبين لتحقيق المزيد من الأنجازات بينما يتمثل الاتجاه الآخر في إخراج جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية.

أشار عصام عبدالرؤوف عضو مجلس الادارة إلى أن الانجازات لن تتوقف عند انتزاع ميداليات في بطولة العالم الأخيرة لكن العمل متواصل داخل الاتحاد لتحقيق إنجازات فيما هو قادم.

يذكر أن لاعبو منتخبنا الوطني حققوا 8 ميداليات متنوعة.. حيث جاءت الميداليات الذهبية الثلاثة من نصيب يوسف عماد بدوي وأحلام يوسف والكوميتيه الجماعي للسيدات والتي مثلت مصر فيها كل من منه شعبان وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة أحمد.

بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب منه شعبان وعبدالله ممدوح ، أما البرونزية فقد حصل عليها كل من علي الصاوي وياسمين الجويلي ومنتخب الكاتا الجماعي للسيدات والذي مثله كل من أية هشام وأسماء مجدي ونهى عمرو.

ولم تتوقف الإنجازات في البطولة العالمية عند الأسوياء لكنها امتدت إلى ذوي الهمم حيث تألق لاعبونا وحققوا ثمان ميداليات متنوعة أيضا بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات. وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبدالعزيز عاصم وأحمد البلتاجي وسلمى علاء الدين .. أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب محمد كمال اللقاني ومصطفى أبوالفتوح ، بينما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب فاطمة أحمد عبدالبديع وندين ناجي وروان خليل الأمير، وجاءت مروة حساني ويمنى طارق في المركز الخامس.