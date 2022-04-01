شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، مشاركة الدوليين فى مران الأهلى قبل مواجهة الهلال بدورى الأبطال، وتعرف على مشوار الزمالك فى دورى الأبطال قبل مواجهة ساجرادا الليلة.

مشاركة الدوليين فى مران الأهلى قبل مواجهة الهلال بدورى الأبطال

شهد مران الأهلى، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة فى الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

الأهلى يواجه الزمالك فى مباراة فاصلة بالدور قبل نهائى لدورى الطائرة رجال

يلتقى فريق كرة الطائرة "رجال" بالنادى الأهلى نظيره الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، فى مباراة فاصلة "بلاى أوف" بالدور قبل نهائى للدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 /2022.

تعرف على مشوار الزمالك فى دورى الأبطال قبل مواجهة ساجرادا الليلة

يدخل فريق الزمالك في السادسة من مساء اليوم الجمعة مواجهة سهلة أمام فريق ساجرادا الأنجولى على استاد القاهرة فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفريقان عقب احتلال الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يحتل فريق ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

محمد عبد المنعم يشارك فى جزء من مران الأهلى اليوم مرتدياً واقى الأنف

يبدأ محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، المشاركة فى أجزاء من تدريبات الفريق الجماعية بعد ‏الاستعانة بـ واقى الأنف.‏

الأهلى يكلف الشئون القانونية بدراسة غرامة الـ2 مليون دولار لـ كهربا

كلف مسئولي النادى الأهلى الشئون القانونية بالنادى لدراسة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المعار للدوري التركى من أجل الوقوف على الخطوة المقبلة بعد تغريم اللاعب مبلغ 2 مليون دولار، ويتمسك الاهلى بمساندة اللاعب لإتخاذ خطوات قانونية للطعن على العقوبة لاسيما أن كهربا تمسك بإرتداء الفانلة الحمراء في وقت سابق.

نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش بعد هيمنة نور الشربينى 17 شهراً

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

لماذا يرغب اتحاد الكرة فى تجديد عقد كيروش؟

تتجه المؤشرات داخل اتحاد الكرة إلى تجديد عقد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعدما تبخر حلم التأهل لمونديال 2022 بخسارة الفراعنة أمام السنغال مساء الثلاثاء الماضى.