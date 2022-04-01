شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام يتأهل إلى نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل مازن هشام لاعب وادي دجلة إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الاسكواش.

وفاز مازن هشام على منافسه الألماني نيكولاس مولر في مباراة الدور ربع النهائي، بنتيجة 3ـ2، في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-13, 11-3, 11-13, 11-5.