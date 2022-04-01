شكرا لقرائتكم خبر عن "لازم أحقق بطولة للمنتخب".. صلاح لا يفكر نهائيا فى الاعتزال الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، حالة من الجدل عقب مباراة مصر والسنغال فى إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث قال فى كلمته بحضور لاعبى المنتخب ووزير الرياضة وأعضاء اتحاد الكرة إنه يتمنى التوفيق للمنتخب فى الفترة المقبلة سواء كان موجودا أم لا، وهو ما فسره الكثيرون بأن صلاح يفكر فى اعتزال اللعب دوليا.

مصدر بجهاز المنتخب الوطنى أكد أن محمد صلاح لا يفكر نهائيا فى الاعتزال الدولى عقب تبخر حلم المونديال، لأنه كان دائما يردد فى المعسكر وفى جلساته مع اللاعبين أنه لن يعتزل قبل أن يحقق بطولة لمنتخب مصر.

تابع المصدر أن كلمة صلاح عقب المباراة كانت غير مرتبة وكان الفرعون المصرى من أشد اللاعبين حزنا وتأثرا بالخسارة وعدم قدرته على اسعاد الجماهير، لذا تم تفسيره كلمته بشكل خاطئ لكن كل ما كان موجودا يعرف تماما أن صلاح سيواصل مسيرته مع المنتخب ويريد أن يرد الجميل لمصر بتحقيق بطولة قارية بقميص الفراعنة.

فى السياق ذاته، طالب حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، بعدم القسوة في النقد على محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن جميع اللاعبين يهدرون ركلات ترجيح، لافتا إلى أن لا يجب تحميل المسئولية لشخص واحد.

وقال إمام خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1": "رأيت أحاديث عن لعب صلاح بطريقة مختلفة مع المنتخب أو عدم رغبته في تقديم كل ما لديه، وهو بالتأكيد كلام غير صحيح، وجميع اللاعبين قدموا كل ما عليهم".

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: "بالتأكيد صلاح حزين جدا بعد الخسارة، ومن الطبيعى أن يكون لكل لاعب رد فعل ولكنه لم يتحدث معنا كاتحاد كرة نهائيا في أي شيء، وبالطبع سيكمل مسيرته مع المنتخب إن شاء الله".