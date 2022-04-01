شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يفوز ببطولة الجمهورية لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق 18 سنة آنسات لكرة السلة بنادي الصيد، بلقب بطولة الجمهورية بعد فوزه على الجزيرة فى ختام مباريات الدور النهائي بنتيجة 45 / 38 والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر .

وقدم فريق آنسات الصيد لكرة السلة أداء متميزا خلال مباريات البطولة، حيث فاز بجميع مباريات الدور النهائى على أندية سموحة وسبورتنج والزهور والشمس والجزيرة ليصعد لمنصة التتويج بدون هزيمة .

كما فازت لاعبة صيد تمارا نادر السيد بأحسن لاعبة فى البطولة ، كما حقق أحمد إبراهيم مدرب صيد الدقي جائزة أحسن مدرب بالبطولة، فيما أحرز كابتن محمد سلام أحسن مدرب مساعد .

حضر ختام البطولة المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، وأعضاء المجلس عمرو البرتقالي والمهندس أحمد الشاذلي، والدكتور محمد على نائب مدير الشئون الرياضية والمهندس عمرو الصادق مقرر لجنة كرة السلة.

ضمت قائمة الصيد اللاعبات آلاء عمرو إمام، تمارا نادر السيد، جومانة محمد عبد الحميد، ديما محمد فاروق، ريهام محمد سامح، زينة كريم جلال، زينة محمد عدلي، سلمى أحمد نهاد، شهد إبراهيم، فاطمة جلال المغربل، فرح عمرو محمد، فريده المستكاوي، ليلى أحمد يسر الدين، ليلى محمد الخطيب، مريم أحمد السيد، مريم تامر باهر، مريم محمد جابر، مريم ياسر حسين، ملك شادي، ندى تامر ماهر، نور أحمد السكرى، جنى طارق سعيد، سلمى مصطفى خضر.

يقود فريق الصيد الجهاز الفني والإداري المكون من وائل الطناني رئيس الجهاز، أحمد ابراهيم مدرب الفريق، محمد سلام مدرب عام، محمد صلاح مخطط أحمال، دكتور ياسمين مجدى طبيبة، على الخطيب المدير الادارى، أحمد الطاهر إدارى .