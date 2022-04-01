شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدى مرانه الأساسي بمدينة لوبومباشي استعداداً لمازيمبي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق المصري مرانه الأساسي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، وذلك استعدادًا لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع المصري بمضيفه فريق مازيمبي والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد مازيمبي بلوبومباشي.

وكانت بعثة المصري وصلت عصر أمس الخميس إلى الكونغو بعد رحلة سفر استغرقت نحو 12 ساعة تخللها ترانزيت في أثيوبيا، حيث خاض لاعبو المصري تدريبات استشفائية بعد وصولهم لإزالة إرهاق السفر.

ويفتقد النادي المصري لجهود الرباعي، محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج، بعدما أكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق أن محمد عنتر يعاني من شد بالعضلة الخلفية يحتاج معه للخضوع لبرنامج تأهيلي يستمر لنحو أسبوع ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية اصابة أحمد الشيخ بكدمة قوية في أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة ، فيما ثبت اصابة حجاج عويس بشد في العضلة الضامة، بينما تسببت اصابة اللاعب زياد فرج بنزلة شعبية حادة في حصوله على راحة لخمسة أيام ليغيب معها عن قائمة الفريق لمباراة مازيمبي.

ويترأس البعثة المهندس محمد سلامة، عضو مجلس إدارة النادي المصري، ، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات فيما تضم البعثة 20 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، أحمد شوشة ، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.