شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون إجازة أول يوم رمضان ويعود إلى التدريبات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق، إجازة غداً السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 14 أبريل الجاري بالجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وخاض المقاولون 3 مباريات ودية، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف.

وكان المقاولون قد فاز في مباراته الأخيرة على الجونة في الدوري العام بنتيجة 2/1، ويعد الفوز على الجونة هو أول انتصار رسمي لذئاب الجبل فى مسابقة الدوري العام تحت القيادة الفنية لمحمد عودة، والذى تولى الإدارة الفنية للفريق في يناير الماضي، خلفاً لعماد النحاس الذي رحل عن المقاولون لتراجع النتائج.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض المقاولون 13 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 لقاءات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات في الدور التمهيدي بهدف نظيف سجله أحمد علي مهاجم الفريق.