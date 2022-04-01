شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم في مباراة وداع دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور فريق الكرة بنادي الزمالك مباراة ساجرادا الأنجولى االليلة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفيقيا ، ورغم أن الأبيض ودّع البطولة القارية إلا أن جمهوره يأمل في تحقيق نتيجة جيدة في المباراة بهدف تحسين الصورة والعودة للنتائج القوية حتى يعود ذلك على الفريق في بطولة الدوري.

في السطور التالية ، نرصد أهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بمباراة الزمالط وبطل أنجولا وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي؟

ج: يلعب الزمالك مع ساجرادا في السادسة من مساء اليوم ،الجمعة، مع ساجرادا على استاد القاهرة فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفريقان عقب احتلال الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يحتل فريق ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

س: ماذا فعل الزمالك في دور المجموعات ؟

ج: افتتح الزمالك مشواره فى دورالمجموعات لدوري ابطال افريقيا في النسخة الحايلة ، بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الابيض من الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة؟

ج: التشكيل المتوقع للأبيض الليلة ، يضم ، كلاً من : محمد أبو جبل وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح و طارق حامد وامام عاشور ويوسف أوباما و احمد سيد زيزو وسيف الجزيري واشرف بن شرقي

س: ماذا فعل الزمالك امام الأندية الأنجولية قبل لقاء الليلة؟

ج:خاض الزمالك 13 مباراة أمام أندية أنجولا قبل مواجهة ساجرادا الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبو الزمالك 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.