شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يهنئ عمرو زكى: عيد ميلاد سعيد لأسطورة هجوم مصر وبطل أمم إفريقيا مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد النجم عمرو زكى، مهاجم منتخب مصري ونادي الزمالك السابق، الذى يوافق اليوم الأول من أبريل، مشيرين إلى أنه أسطورة هجوم المنتخب المصرى وحاز مع الفراعنة على بطولتى كأس أمم إفريقيا لمرتين متتالتين 2006 و2008.

ونشر كاف، عبر حسابه على تويتر، فيديو يجمع أهداف البلدوزر مع المنتخب المصري فى بطولتى إفريقيا 2006 و2008، التى توج بهما الفراعنة، صحبه بتعليق: "بطل كأس الأمم الإفريقية مرتين، عيد ميلاد سعيد لأسطورة هجوم منتخب مصر عمرو زكى، استمتع بيومك يا عمرو".

ويحتفل عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ39، لاسيما أنه من مواليد الأول من أبريل لعام 1983، ويعد زكى من أبرز لاعبى الكرة المصرية، الذى أثر اعتزاله بشكل كبير على أداء منتخب مصر بسبب عدم وجود بديل قوى يقود هجوم الفراعنة منذ تعليق حذائه فى 2015.

لعب عمرو زكى فى البداية للمنصورة قبل أن ينتقل لإنبى فى موسم 2003 مقابل مبلغ تخطى 1.5 مليون جنيه، ليقود إنبى للفوز ببطولة كأس مصر 2004 - 2005، قبل أن تشهد أمم أفريقيا 2006 بداية تعارف الجماهير على قدرات البلدوزر ليحل بديلاً لميدو ويسجل هدفه الشهير فى مباراة السنغال.

رحل عمرو زكى بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسى لكنه عاد بسبب الطقس غير المناسب، الذى لم يتكيف معه ليتعاقد مع الزمالك وكانت البطولة الأهم له فى مشواره مع القلعة البيضاء بخطفه الكأس للأبيض 2008 بتسجيله الهدف القاتل فى شباك إنبى، فى المباراة التى انتهت 2 / 1 للزمالك.

رحل عمرو زكى من الزمالك فى موسم 2008 / 2009 إلى ويجان أتلتيك الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 1.5 مليونيورو ليُسجل بقميص اللاتيكس عشرة أهداف تاريخية حولته إلى فتى الشباك الأول لدى جماهير ويجان ليقضى على موجة الابتسامات الساخرة من التصريحات التى أدلى بها فور انضمامه للفريق بأنه سيصبح هداف البريميرليج.



عمرو زكى