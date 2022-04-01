أول تعليق من كلوب على "ليزر صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على واقعة تسليط شعاع الليزر على لاعبه محمد صلاح قائد منتخب مصر في ركلات الترجيح أمام السنغال، مشيرا إلى أنه محبط للغاية لكن رغبته الآن ستكون أكبر للفوز.

وكان صلاح أهدر ركلة الجزاء الترجيحية الأولى لمنتخب مصر أمام السنغال في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، ليتأهل رفاق ساديو ماني إلى مونديال قطر بعد الفوز (3-1) في ضربات الترجيح.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي غدا السبت: "أنا سعيد للغاية لساديو ماني ومحبط لمحمد صلاح، لا أعتقد أن الموقف حول ركلة الجزاء والليزر كان جيدا".

وأضاف: "الأمر يكون مختلفا عندما يلعب زميلان مثل هذه المباراة الكبيرة ضد بعضهما البعض، لكن كلاهما من أفضل اللاعبين المحترفين، لقد كان الأمر عاطفيًا لكنها سيتعاملان معه بالطريقة الصحيحة، هذه هي كرة القدم".

وأكمل: "أعتقد أن السنغال أفضل منتخب في إفريقيا خلال الوقت الحالي ويمتلك مواهب واعدة، ومنتخب مصر قدم أداء جيدا، أعتقد أنه كان غير محظوظ في القرعة، ربما كان سيتأهل لكأس العالم إذا أوقعته مع منتخب آخر غير السنغال".

وعن حالة محمد صلاح في الوقت الحالي، أوضح كلوب قائلا: "مو يريد الفوز مجددًا، أعلم أنه محبط للغاية بعد عدم التأهل لكأس العالم، لكن رغبته الآن ستكون أكبر من أي وقت مضى، إنه شخص ذكي للغاية".

وأتم المدير الفني لليفربول قائلا: "إنه (صلاح) يعلم أن السنغال فريق قوي حقًا في الوقت الحالي، لديهم جيل جيد، ولا داع للقلق إنه بخير".

ويستعد ليفربول لمواجهة واتفورد غدا السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحتل الريدز وصافته خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.