الامارات | إطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم.. "هيّا هيّا.. نحن أفضل معاً" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم.. "هيّا هيّا.. نحن أفضل معاً" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكشف اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" عن الأغنية الرسمية الأولى للمونديال ضمن الألبوم الغنائي الخاص بالحدث، وذلك أثناء سحب القرعة النهائية للبطولة، اليوم الجمعة في الدوحة (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات).

وتحمل الأغنية عنوان: "هيّا هيّا نحن أفضل معاً" وقد استُلهمت من الموسيقى الرسمية للبطولة، ويشارك في أدائها النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.

من جهتها، قالت مديرة الشؤون التجارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كاي ماداتي: "ترمز هذه الأغنية التي تجمع بين صوت أمريكي وآخر أفريقي وصوت ثالث من الشرق الأوسط، إلى القوة التي تتمتع بها الموسيقى وكرة القدم وتأثيرها الواضح في توحيد شعوب العالم".

وتعتبر الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022، أولى الأغاني ضمن الألبوم الغنائي للبطولة، التي سيجري بثها عبر موجات الأثير خلال الشهور المقبلة، حين تتزايد مشاعر الحماس والترقب قبيل انطلاق كأس العالم في 21 نوفمبر 2022.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تضم فيها الموسيقى الرسمية للبطولة عدة أغاني لفنانين عالميين، حيث يقدمون عدداً من الأغاني التي تضم ألحاناً متنوعة يتوقع أن تنتشر على نطاق واسع في العالم وتحقق رواجاً كبيراً، لتصنع بهجة احتفالية عالمية متعددة الثقافات.

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