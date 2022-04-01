إنفانتينو يرد على إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

رد غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على سؤال بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



وسئل عن طلب الجزائر بإعادة مباراة الكاميرون وقال: ”لا علم لي“، ثم سئل عن رأيه في المباراة وقال: ”الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للآسف إنها كرة القدم“

ويوم أمس الخميس قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنه تقدّم رسميا، بطعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد الحكم باكاري غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وبحسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم فإنه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق الكتيبة الوطنية، وأضاف أنه طلب إعادة المواجهة في ظروف ”مريحة وقانونية“.

كما طالب الاتحاد الجزائري بتسليط الضوء على التحكيم الذي ”قتل أحلام الجماهير الجزائرية“.

وفاز منتخب الجزائر 1/0 على الكاميرون في الكاميرون، قبل أن يتقدم الأخير في الجزائر بهدف من توقيع إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

ونجح مقاتلو الصحراء في تسجيل هدف التعادل من توقيع أحمد توبة في الدقيقة 118، غير أن كارل توكو ايكامبي سجل هدفا قاتلا لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 124 ليتأهل إلى المونديال وسط حسرة جزائرية كبيرة.

وسبق أن شارك منتخب الجزائر في كأس العالم 4 مرات، أعوام 1982، و1986، و2010، و2014، وكانت آخر مشاركة في مونديال 2014 في البرازيل حيث صعد إلى دور الـ16 قبل أن يخسر 1/2 أمام ألمانيا.

في المقابل سيشارك منتخب الكاميرون في كأس العالم للمرة الثامنة، وكانت آخر مشاركة في نسخة 2014، وقد وصل إلى ربع النهائي في نسخة 1990.

وتتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف قرعة كأس العالم 2022.

ومن المقرر سحب القرعة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات beIN SPORTS.

وأوضحت الشبكة أنها خصصت 6 قنوات، من بينها قناة مفتوحة، من أجل إتاحة كافة تفاصيل القرعة.

وسيتم سحب القرعة خلال حفل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مطلع أبريل/نيسان المقبل، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.