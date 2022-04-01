شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار حل الاتحاد ..الكاراتيه يستأنف على الحكم فى الأسبوع الأخير من المدة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه التقدم باستئناف على قرار مركز التسوية و التحكيم و الخاص بإلغاء نتيجة انتخابات الاتحاد التى جرت نوفمبر الماضى، وبطلان ما يترتب على ذلك .

وعلم الخليج 365 أن مسئولى الاتحاد قرروا التقدم بالاستئناف خلال الأسبوع الأخير من المدة القانونية المسموح بها ، والتى تصل الى 40 يوما من تاريخ صدور قرار حل المجلس .

قرر مركز التسوية والتحكيم إلغاء نتيجة انتخابات الكاراتيه بناء على الدعوى المقامة من محمد مصيلحى المرشح السابق لرئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى جرت نوفمبر الماضى، وأسفرت عن فوز محمد الدهراوى برئاسة الاتحاد.

وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدرت فى نوفر الماضى قرارها فى المنازعة التحكيمية رقم 81 التى تم تقديمها لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتاريخ 18/11 \2021 بقبول المنازعة التحكيمية شكلا، وفى الشق العاجل بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكاراتيه، وموضوعا بإلغاء قرارات اللجنة التنسيقية الصادر من غير ذى صفة.

من جانبهم قام مسئولو اتحاد الكاراتيه بإصدار بيانا رسميا جاء فيه أن الحكم ابتدائي وغير قابل للتنفيذ، ويجوز الطعن عليه بعدة طرق، إلا أنه لم يتم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن ليتم دراسته واتخاذ الإجراءات القانونية.