شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف رجال الاسكواش لشهر أبريل.. 7 مصريين فى التوب 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن تصنيف رجال الاسكواش لشهر أبريل الجارى، حيث واصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثانى على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

وتراجع طارق مؤمن لاعب الجزيرة مركزاً ليحتل المركز السادس، وحافظ مروان الشوربجي على تواجده بالمركز السابع، واستمر فارس الدسوقي بالمركز الثامن، وتراجع مازن هشام إلى المركز العاشر.



تصنيف رجال الاسكواش

وتنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الاسكواش.