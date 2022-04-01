شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على ساجرادا الأنجولى فى القيمة السوقية قبل صدام دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره ساجرادا الأنجولى على ستاد القاهرة فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا، والتى ودعها الفريقين عقب احتلال الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يحتل فريق ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتفوق الزمالك على نظيره ساجرادا الانجولى فى القيمة السوقية وفقاً لموقع ترانسفير ماركت ، حيث تبلغ القيمة السوقية للفارس الابيض 21.40 مليون يورو ، فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق ساجرادا الانجولى 325 ألف يورو.

مباراة اليوم تحمل أهمية للبرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق، حيث يعول عليها لتكون تجربة رسمية لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره خلال الفترة الماضية عقب توليه المهمة، خاصة ان الفريق كان في فترة توقف دون المشاركة في مباريات منذ 19 مارس الماضي امام بيترو اتليتكو الانجولي في الجولة الخامسة من البطولة.

كما يرغب فيريرا في تجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة ويمنح الدوليين راحة من المباراة عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم وهم : محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع ان يدفع البرتغالي فيريرا بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد وامام عاشور ويوسف أوباما

خط الهجوم : احمد سيد زيزو وسيف الجزيري واشرف بن شرقي