شكرا لقرائتكم خبر عن مران خططى فى الإسماعيلى استعداداً لمواجهة المصرى بالدوري .. وراحة أول رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الإسماعيلي، تقسيمة فنية خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، لتنفيذ بعض الجمل الخططية التي دربهم عليها حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش، كما اشتمل المران علي تنفيذ مجموعة من التدريبات بهدف الحفاظ علي ما تم الوصول إليه من معدلات بدنية خلال الفترة الحالية، وأدي حراس المرمي تدريبات تركزت علي رفع الجوانب المهارية وكيفية البناء الهجمات من الخلف للأمام.

ويستعد الإسماعيلي خلال فترة التوقف الحالية بتدريبات مكثفة وسلسلة من الوديات بغرض الوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

هذا ومنح الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن برنامج الإعداد لإستئناف المسابقات المحلية، من أجل التقاط الأنفاس بجانب الاحتفال مع أسرتهم بحلول شهر رمضان الكريم.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، وذلك استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي اتفق مع فريق مصر المقاصة علي إقامة مباراة ودية يوم 5 أبريل الجاري علي ملعبه بالإسماعيلية، ضمن الاستعداد الاعدادي لمواجهة المصري البورسعيدي في بداية إستئناف المسابقات المحلية.