شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..أحمد ابراهيم لاعب المصارعة: بحب أحمد السقا وهنيدى ونفسى أكون ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أحمد ابراهيم عجينة لاعب منتخب المصارعة.



لاعب المصارعة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن المصارعة؟

كرة القدم

هل تحب دخول المطبخ ؟

طبعا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الفراخ المحمرة مع الأرز و البامية



احمد ابراهيم

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد السقا ومحمد هنيدى

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ميسى



احمد ابراهيم خارج الصالات

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ممثل

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

احمد السقا

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال