مشاركة الدوليين فى مران الأهلى قبل مواجهة الهلال بدورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلى، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة فى الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى على الاطمئنان على اللاعبين الدوليين قبل الانتظام فى المران الذى خاضه الفريق؛ استعداداً لمواجهة الهلال السودانى التى تقام مساء بعد غدٍ الأحد فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وضم منتخب مصر ثمانية لاعبين من الأهلي في مباراتي السنغال الأخيرتين، وهم : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة ، حمدي فتحي ، عمرو السولية و محمد مجدي أفشة، كما تواجد ديانج مع منتخب مالي وانضم على معلول لمنتخب تونس.

وفشلت مصر في التأهل لمونديال 2022 حيث خطفت السنغال تأشيرة كأس العالم بركلات الجزاء ، كما تأهلت تونس للمونديال المقبل على حساب مالي.



على معلول



محاضرة موسيماني

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف التدريبات أمس الخميس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا ‏.