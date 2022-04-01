شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد عبدالمنعم يشارك فى جانب من مران الأهلي بـ"واقي الأنف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عبدالمنعم، لاعب الأهلي، في جانب من التدريبات؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني ‏المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.

‏وكان «عبدالمنعم» قد أجرى عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة ‏السنغال الأولى التي أقيمت بالقاهرة ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في ‏قطر.‏

وخضع محمد عبدالمنعم لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، قبل مشاركته ‏في التدريبات اليوم مستعينا بقناع حماية للوجه «واقي الأنف».‏



محمد عبد المنعم

هذا وقاد كابيللو رانجواجا، مخطط أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



مران الأهلى

فيما شهد المران اليوم انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر،واطمئن الجهاز الفني على اللاعبين الدوليين قبل الانتظام في المران .

الشناوى

حمدى فتحى

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال ‏إفريقيا، ويسعي الأهلي لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة، ‏وقطع ‏خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.‏