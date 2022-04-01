شكرا لقرائتكم خبر عن عمّار حمدي يخوض تدريبات لتقوية العضلات في رحلة التعافي من الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عمار حمدي، لاعب الأهلي مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا، وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن عمار حمدي بدأ في أداء تدريبات جديدة لتقوية العضلات في إطار البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة من جديد.

وأشار إلى أن اللاعب يخضع لفحوصات وقياسات مستمرة قبل كل مرحلة من العلاج في إطار تجهيزه بالشكل المناسب.

وواصل الأهلي تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تقام المباراة مساء بعد غدٍ الأحد ويسعى الأهلي خلالها لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏ومواصلة المنافسة على اللقب.

من ناحية أخرى ، قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج ‏فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.‏

وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت ‏يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولم ‏يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.‏

واستأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته صباح أمس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر ‏لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏