شكرا لقرائتكم خبر عن عمّار حمدي يخوض تدريبات لتقوية العضلات في رحلة التعافي من الصليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ عمار حمدي، لاعب الأهلي مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا، وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن عمار حمدي بدأ في أداء تدريبات جديدة لتقوية العضلات في إطار البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة من جديد.
وأشار إلى أن اللاعب يخضع لفحوصات وقياسات مستمرة قبل كل مرحلة من العلاج في إطار تجهيزه بالشكل المناسب.
وواصل الأهلي تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تقام المباراة مساء بعد غدٍ الأحد ويسعى الأهلي خلالها لحسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ومواصلة المنافسة على اللقب.
من ناحية أخرى ، قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولم يستطع اللاعب استكمال المباراة وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.
واستأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته صباح أمس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.