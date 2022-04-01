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الأهلى والزمالك وجها لوجه 4 مرات فى 3 أيام

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم  فريق كرة الطائرة "رجال" بالنادى الأهلى  مع نظيره الزمالك  فى مباراة فاصلة "بلاى أوف" بالدور قبل نهائى للدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 /2022.

 

وتٌعد مباراة اليوم هى المواجهة الرابعة بين الفريقين خلال 3 أيام ، فى لعبتى كرة اليد و الطائرة، حيث ألتقى الفريقان 3 مرات أمس وأول أمس ، لتكون مباراة اليوم هى الرابعة خلال 72 ساعة .

 

التقى الأهلى مع الزمالك يوم 30 مارس فى الكرة الطائرة أول أمس الاربعاء ،   بأول مواجهات البلاى  وفاز الزمالك  3/2  فى ثان جولات بلاى أوف قبل النهائى والتى أقيمت امس الخميس فاز الاهلى  3/0، على أن تقام مباراة ثالثة فاصلة بينهما اليوم لحسم المتاهل .

 

كما شهد أمس الخميس مباراة  نهائى دورى محترفى اليد بين الأهلى و الزمالك ، و انتهت بفوز الفريق الابيض بنتيجة 22\29 ، ليتوج بلقب البطولة المحلية .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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