شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السادسة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى إطار مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وودع الزمالك البطولة بعد احتلال الكرز الثالث فى مجموعته ، برصيد 3 نقاط، بينما احتل ساجرادا المركز الاخير برصيد نقطة واحدة .

ومن المتوقع ان يدفع البرتغالي فيريرا بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح .

خط الوسط : طارق حامد وامام عاشور ويوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقي.

وافتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة.