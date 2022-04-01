شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعب مانشستر يونايتد يساعد رامى ربيعة فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي إن الأصابة التي تعرض لها في بداية مشواره الاحترافي بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي كان لها دور كبير في عودته سريعاً لمصر وعدم إستكمال تجربته الأحترافية بأوربا.

وأوضح ربيعة في تصريحات تليفزيونية سابقة أن الإصابة التي تعرض لها في بداية مشواره كان لها دور سلبي حتى على صعيد تواجده مع دكة بدلاء سبورتنج لشبونة رغم إنه كان قد بدأ يتعلم اللغة البرتغالية وتأقلم على الأجواء من أجل تقديم أقصي ما لديه هناك.

وواصل: ناني لاعب مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة السابق ساعدني في علاجي أثناء الأسابيع الأولي لي في البرتغال ، فقد أصر ناني على إصطحابي لطبيب المنتخب البرتغالي وقمت بالخضوع للفحوصات الطبية تحت إشرافه بل كان ناني يحرص على أن يستضيفني في منزله مع أسرته والتسوق معاً".