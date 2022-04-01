شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى الأهلي لتحديد برنامج غذائى للاعبين خلال شهر رمضان وموسيمانى يحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، والدكتور عبدالرحمن سعيد، إخصائي التغذية بالفريق، جلسة مع اللاعبين؛ للحديث عن البرنامج الغذائي الخاص بشهر رمضان.

وأوضح أبوعبلة أنه تم شرح البرنامج الغذائي المناسب لطبيعة الصيام، وذلك بما يتناسب مع طبيعة كل لاعب، خاصة أن الفريق مرتبط بخوض العديد من المباريات خلال شهر رمضان.

هذا وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، متحدثا عن العديد من الجوانب الفنية والخططية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني التي تقام مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران انتظام اللاعبين الدوليين عقب المشاركة في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار ‏الإفريقي.‏

ويستعد الفريق لمواجهة الهلال السوداني مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.