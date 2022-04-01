شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير مدافع الأهلى وكابتن فيوتشر يحتفل بعيد ميلاده الـ33 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل سعد سمير، مدافع الأهلى السابق وكابتن فيوتشر الحالى اليوم الجمعة بعيد ميلاده رقم 33، حيث ولد فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بدأ سعد سمير حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوى قبل أن ينتقل إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى، وساهم بقوة فى صعود فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخط الـ17 من عمره.

انتقل سعد سمير بعد ذلك إلى نادى النصر الليبى ليعلب مع الفريق الأول، وفى عام 2009 انضم إلى النادى الأهلى قادماً من النصر الليبى، حيث كان يلعب فى منتخب الشباب والتحق بعدها للعب فى صفوف المنتخب المصرى الذى خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

وانتقل مدافع الأهلي إلى النادى المصرى فى موسم 2011 / 2012، وذلك بسبب قلة مشاركته فى المباريات مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلى مرة أخرى ليثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق.

وشارك سعد سمير فى 204 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 16551 دقيقة لعب وسجل خلالها 13 هدفاً وصنع هدف أخر وتلقى 15 كارت أصفر وتعرض للطرد مرتين، وتوج مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات للدوري الممتاز ولقب لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلى وأربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب للسوبر الأفريقى، وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.

ورحل سعد سمير عن الاهلى فى بداية الموسم الجارى على سبيل الاعارة موسمين لينتقل لفيوتشر وشارك فى 12 مباراة بإجمالى 784 دقيقة لعب .

وأطلق سعد سمير مبادرة لتقديم المساعدات لعلاج فيروس كورونا، ولتقديم المساعدات للمتضررين من السيول التى شهدتها مصر العام قبل الماضى، حيث شارك فى المبادرة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان ومحمود علاء وأحمد فتحى وغيرهم.

سعد سمير هو ملك المقالب بين زملائه، سواء فى معسكرات الأهلى أو المنتخب الوطنى، خاصة فى المعسكرات الطويلة التى يخطط فيها لمقالب غير متوقعة، حتى إن البعض يراه خليفة محمد بركات نجم الكرة المصرية سابقًا، ويرشحه للعمل فى المجال الفنى والإعلامى بعد اعتزاله.