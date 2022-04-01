الامارات | ​لاعب سعودي مهدد بالإبعاد عن كأس العالم لسبب صادم

شكرا لقرائتكم خبر عن ​لاعب سعودي مهدد بالإبعاد عن كأس العالم لسبب صادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم النجم السعودي فهد المولد الجماهير العربية بعدما تم إيقافه مؤقتاً بسبب تعاطيه المنشطات وذلك للمرة الثانية في مسيرته الكروية، إذ كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة للسبب نفسه خلال 2019.

وذكر الحساب الرسمي لبرنامج "أكشن مع وليد" على "تويتر": "إيقاف لاعب الاتحاد فهد المولد مؤقتاً، من لجنة المنشطات، بسبب ظهور عينة ايجابية، والقرار النهائي بعد جلسة الاستماع".

وبات المولد مهدداً بالإبعاد عن صفوف المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

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