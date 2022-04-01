شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أبريل 2022

كادت التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر أن تنتهي، لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) قرر إقامة القرعة، يوم الجمعة، في الدوحة قبل حسم مباريات الملحق العالمي.



وستحدد القرعة المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب من المنتخبات الـ ٣٢ المتأهلة، كما سيجري توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات. وبذلك، يتقرر أي منتخبات ستتواجه في دور مجموعات البطولة التي تنطلق بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وستكون نسخة قطر 2020 آخر مونديال يشارك فيه 32 منتخبا، وسيتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بداية من النسخة المقبلة المقررة في العام 2026 بكندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

حدد الفيفا الأول من أبريل/نيسان المقبل موعدا لإجراء قرعة كأس العالم، التي ستقام لأول مرة في الشرق الأوسط والوطن العربي نهاية العام الجاري.

وقال الفيفا، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن تفاصيل إجراء القرعة النهائية لمونديال قطر باتت متاحة الآن مع الاقتراب من موعد انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، وبهذا ستتعرف الجماهير والمنتخبات المشاركة على مسارها نحو اللقب.

وأشار الفيفا إلى أن سحب القرعة سيتم خلال حفل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مطلع أبريل/نيسان المقبل، حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.

قال الفيفا إن ”إجراءات سحب القرعة، التي صادقت عليها لجنة تنظيم المنافسات، تشير إلى توزيع 28 منتخبا متأهلا، على أربعة أوعية (من 1 إلى 4) بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات الذي سيصدر في 31 مارس/آذار الجاري، وذلك بعد انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة“.

وأضاف: ”سيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلا للدولة المضيفة، وسينضم إليه أفضل سبعة منتخبات متأهلة وفقا للتصنيف العالمي“، ومن المرجح أن تكون (بلجيكا-الأرجنتين-فرنسا-البرازيل-إنجلترا-إسبانيا-البرتغال).

وفي التصنيف الثاني من المرجح أن توجد منتخبات (الدنمارك-هولندا-ألمانيا-المكسيك-أمريكا-سويسرا -كرواتيا-أوروغواي)، وفي التصنيف الثالث منتخبات (السنغال وإيران واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية وصربيا وبولندا وكندا أو تونس) والتصنيف الرابع (السعودية-غانا-الكاميرون -الإكوادور-كندا أو تونس)، بالإضافة إلى ثلاثة منتخبات لم تتأهل بعد.

وسيتم وضع المنتخبات التي تأهلت رسميا لكأس العالم وتحتل المراكز من الثامن إلى الـ15 في التصنيف الشهري، في الوعاء الثاني، والمنتخبات التي تحتل المراكز من 16 إلى 23 في الوعاء الثالث، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 إلى 28، إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا – أمريكا الجنوبية/ الكونكاكاف – أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي بعد تأجيل مباراة أوكرانيا واسكتلندا إلى يونيو /حزيران المقبل، حيث يلتقي الفائز منهما مع ويلز لحجز مقعد في المونديال.

وتستضيف قطر في 13 و14 يونيو/حزيران المقبل المباراة الحاسمة بين الفائز من الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي وبيرو صاحبة المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية لحجز بطاقة التأهل للمونديال، وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ينضم لكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال بين مايو/آيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وسيبدأ سحب القرعة بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الأول وينتهي بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الرابع، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الوعاء التالي.

وكما جرت العادة، ستُسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، وهذا ما سيحدد المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب.

كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس القارة في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا التي يشارك منها 13 منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

تبدأ شبكة قنواتbeIN SPORTS تغطيتها لمراسم القرعة قبل ساعات من موعد انطلاق الحفل المقرر في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأوضحت الشبكة أنها خصصت 6 قنوات، من بينها قناة مفتوحة، من أجل إتاحة كافة تفاصيل القرعة.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة:

هوية المنتخبات المتأهلة لم تُحسم بالكامل بعد، حيث تبقى ثلاثة مقاعد شاغرة سيتم حسمها بعد مباراة للملحق الأوروبي، ومباراتين للملحق القاري.

قطر وألمانيا والدنمارك والبرازيل وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والأرجنتين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والمملكة العربية السعودية والإكوادور وأوروغواي وكندا وغانا والسنغال والبرتغال وبولندا وتونس والمغرب والكاميرون.