بعد الحديث عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ماذا يتضمن ملف الشكوى؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى اتحاد الكرة المصري لإعادة مباراة المنتخب الوطني والسنغال، وذلك بسبب الأحداث العنيفة والغريبة التي حدثت أثناء المواجهة وعقب نهايتها.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام نظيره السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، يوم الثلاثاء الماضي، في لقاء الإياب الذي انتهى وقته الأصلي بهدف دون رد، في داكار، بعدما فاز الفراعنة على ستاد القاهرة بنفس النتيجة.

وقال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مجلس إدارة الجبلاية قدم شكوى ضد الاتحاد السنغالي، بعد ما حدث في مباراة مصر والسنغال في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وكشف رئيس اتحاد الكرة عن قائمة المحظورات التي تعرض لها منتخب مصر قبل مواجهة السنغال، و كواليس ما تعرضت له بعثة الفراعنة في السنغال قبل مباراة التأهل لكأس العالم.

وأكد علام: "تعرضنا للعديد من المواقف السيئة قبل اللقاء"، موضحاً: "طلبنا منهم التحرك من الفندق الساعة 2 ونصف ظهرا لأن المسافة بين الفندق والملعب ليست قريبة، وصلنا في الساعة 4، لم يكن هناك تأمين للحافلة خلال الطريق، الحافلة لم تدخل مباشرة للملعب، بل استغرق الأمر وقتا طويلا حتى ندخل".

وتابع: "محمد صلاح كان له النصيب الأكبر من السب والجماهير حاولت إرهاب اللاعبين، طلبنا من مجلس الإدارة أن يكونوا على دكة المباراة لكن رفضوا".

وواصل علام: "كان يجب وضع الجماهير المصرية في أحد الجهتين خلف المرمى، ولكن هم أصروا على وضعهم بين الجماهير السنغالية".

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى الألفاظ السيئة على المكبر الصوتي في الملعب تجاه عناصر منتخب مصر، والتشويش الذي حدث على النشيد الوطني للمنتخب.

وطالب بتدخل هاني أبو ريدة وحسن مصطفى والمسئولين المصريين في الاتحادين الأفريقي والدولي لمساعدة منتخب مصر ودعم ملف الشكوى.

وأكد علام أنه في قطر لحضور كونجرس الفيفا، حيث طلب مقابلة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وكذلك باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للتحدث عن ملف الشكوى الذي سيرسل إلى لجنة الانضباط في الاتحادين.

واختتم جمال علام تصريحاته بالقول: "طلبنا إعادة المباراة لأن المواجهة أقيمت في أجواء غريبة ولو خسرنا في ظروف طبيعية كنا سنبارك لمنتخب السنغال وانتهى الأمر".