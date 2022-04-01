شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري للرئيس التونسي بعد تكريم نسور قرطاج: شكرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك ومنتخب تونس، رسالة شكر إلى الرئيس التونسي قيس سعد، بعد تكريمه للمنتخب التونسي عقب تأهل نسور قرطاج إلى كأس العالم 2022، ونشر الجزيري صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام من التكريم وعلق: شكرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.



سيف الجزيري (1)



سيف الجزيري (2)

وتأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم عقب تعادله السلبى أمام مالى فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبى حمادى العقربى فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وصعد منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم بعد الاستفادة من الفوز فى المباراة الماضية بهدف نظيف فى المواجهة التى أقيمت على ملعب مالى فى ذهاب الدور الفاصل.

وبات تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة فى تاريخه ليعادل السعودية التى تأهلت هى الأخرى لنفس العدد من البطولات.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا.