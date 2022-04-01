شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام أندية أنجولا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك في السادسة من مساء اليوم مواجهة سهلة أمام فريق ساجرادا الأنجولى على استاد القاهرة فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفريقان عقب احتلال الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يحتل فريق ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وخاض الزمالك 13 مباراة أمام أندية أنجولا قبل مواجهة ساجرادا الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبو الزمالك 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك بأندية أنجولا أمام بترو اتلتيكو بالجولة الاخيرة لدوري الابطال الافريقى بالنسخة الحالية وانتهت بالتعادل السلبى ، وواجه الزمالك نظيره ساجرادا الانجولى مرة واحدة طوال تاريخه وكانت بالنسخة الحالية أيضاً وانتهت بالتعادل السلبى.

وكان الزمالك قد حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات في دور المجموعات بعدما تعرض لخسارتين أمام الوداد المغربي في القاهرة والمغرب، وتعادل مع بيترو اتليتكو في القاهرة وانجولا، وتعادل مع ساجرادا في القاهرة، وكانت هذه النتائج هي السبب الأساسي في رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق والذي تولي تدريب الاتفاق السعودي، والتعاقد مع البرتغالي فيريرا.

في المقابل فإن فريق ساجرادا يدخل مباراة اليوم ويضع أمامه الظهور المشرف فقط وتقديم مباراة قوية امام بطل مصر بعد وداعه البطولة رسميا مع الزمالك، ومن المتوقع أن يدفع روى سابيرى المدير الفنى لفريق ساجرادا الأنجولى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا، الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو – كارانجا، وفي الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو – ليبوا، وفي الهجوم: ساتشي – سيلسو.