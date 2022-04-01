شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات بدنية فى مران الأهلى تحت إشراف كابيللو قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد كابيللو رانجواجا، مخطط أحمال فريق الأهلى فقرات بدنية متنوعة للاعبين خلال المران، الذى أقيم صباح اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد حرص على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن مواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وليد سليمان

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتي يسعى ‏خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏ومواصلة المنافسة على اللقب.

من ناحية أخرى ، كلف مسئولي النادى الأهلى الشئون القانونية بالنادى لدراسة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المعار للدوري التركى من أجل الوقوف على الخطوة المقبلة بعد تغريم اللاعب مبلغ 2 مليون دولار، ويتمسك الاهلى بمساندة اللاعب لإتخاذ خطوات قانونية للطعن على العقوبة لاسيما أن كهربا تمسك بإرتداء الفانلة الحمراء في وقت سابق.

حصل الزمالك على حكم بتغريم محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب رحيله عن الفريق في 2019 ، وكان كهربا رحل عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الزمالك، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي مطلع 2020.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة ضد كهربا بتغريمه مليوني دولار، بالإضافة إلى نسبة 5% كفوائد على الغرامة، منذ تاريخ الحكم الأول بتاريخ يونيو 2019 ، ويتحمل اللاعب ونادي الزمالك مناصفة مصاريف التقاضي، ويلعب كهربا حالياً مع فريق هاتاي سبور التركي معارا من الأهلي.