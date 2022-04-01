شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث مع لاعبى الأهلى عن أمور فنية خاصة بمباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السودانى التى تقام مساء بعد غدٍ الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون وفقا للأجندة التي حددها الجهاز الفني والخاصة بالتحضير لمباراة الهلال والتى يسعى ‏خلالها الأهلى إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية فى البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة فى المشوار ‏الأفريقى.‏

على صعيد آخر كلف مسئولو النادى الأهلى الشئون القانونية بالنادى لدراسة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المعار للدوري التركى من أجل الوقوف على الخطوة المقبلة بعد تغريم اللاعب مبلغ 2 مليون دولار، ويتمسك الأهلى بمساندة اللاعب لاتخاذ خطوات قانونية للطعن على العقوبة لاسيما أن كهربا تمسك بارتداء الفانلة الحمراء في وقت سابق.

حصل الزمالك على حكم بتغريم محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب رحيله عن الفريق في 2019 ، وكان كهربا رحل عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الزمالك، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي مطلع 2020.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة ضد كهربا بتغريمه مليوني دولار، بالإضافة إلى نسبة 5% كفوائد على الغرامة، منذ تاريخ الحكم الأول بتاريخ يونيو 2019.

ويتحمل اللاعب ونادي الزمالك مناصفة مصاريف التقاضي، ويلعب كهربا حالياً مع فريق هاتاي سبور التركي معارا من الأهلي.